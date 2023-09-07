Fenerbahçe Stadyumu'nun yeni adı ne olacak ve Fenerbahçe stadının ismi değişiyor mu merak ediliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 9 Eylül'de yapılacak Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu'na üyelerin katılması için çağrıda bulundu. Peki, Fenerbahçe Stadyumu'nun yeni adı ne olacak? Fenerbahçe stadının ismi değişiyor mu?

Fenerbahçe'de 9 Eylül'de gerçekleştirilecek Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu'nda tarihi oylamalar yapılacak. Fenerbahçe Stadyumu'nun yeni adı ne olacak ve Fenerbahçe stadının ismi değişiyor mu merak ediliyor. Fenerbahçe stadının isminin ne olacağı gündeme geliyor. Fenerbahçe Stadyumu'nun yeni adı ne olacak? Fenerbahçe stadının ismi değişiyor mu? Detaylar haberimizdedir…

FENERBAHÇE STADYUMU'NUN YENİ ADI NE OLACAK?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 9 Eylül'de yapılacak Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu'na üyelerin katılması için çağrıda bulundu. Sarı-lacivertliler, bu genel kurulda stadın isminin "Atatürk" olması için gereken başvuruyu yapabilmek adına oy verecek.

FENERBAHÇE STADININ İSMİ DEĞİŞİYOR MU?

Konuya ilişkin Sözcü'ye açıklamada bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Tüzük tadil toplantısında, stadımızın isminin Atamızın ismini taşıması için gereken başvuruyu yapabilmek adına oy vereceğiz. Çok iyi biliyorum ki Fenerbahçeliler için bu oylamada payı olmak, yarınlara iz bırakmak demektir." dedi.

Koç ayrıca, "Milyonlarca taraftarımızın resmi temsilcisi olarak Fenerbahçelilik sorumluluğunu taşıyan ve aidiyetini hisseden tüm üyelerimizin 9 Eylül Cumartesi günü tüzük tadil kongremize katılım sağlayacaklarına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.