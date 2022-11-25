Fenerbahçe stadyumunun adının değişmesi ile birlikte birçok taraftar başta olmak üzere vatandaşlar tarafından Fenerbahçe stadyumu adı neden değişti? Sorusu merak edildi. Stadın isminin neden değiştiğini merak edenler Fenerbahçe stadı yeni ismi ne? Sorusunu araştırıyor. Peki, Fenerbahçe stadyumu adı neden değişti? Fenerbahçe stadı yeni ismi ne?

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FENERBAHÇE STADYUMU ADI NEDEN DEĞİŞTİ?

Fenerbahçe'de, Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun adının Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesi gündeme alındı. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medyadan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe, stadına Atatürk ismini vermeyi değerlendiriyor. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, "1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Cumhuriyetin 100. yılında stadyumumuzun adının ATATÜRK STADYUMU olmasını önerdi. Öneri dakikalarca ayakta alkışlandı" paylaşımında bulundu.

"HAYATA GEÇİRELİM"

Başkan Ali Koç'tan da bu konuya ilişkin açıklama geldi. Koç, "Stat ismi ile ilgili kararı camia olarak almamız gerek. Çok fazla talep var. 29 Ekim 2023'e kadar hayata geçirelim. Siz varsanız biz de varız. Biz gerekeni yaparız" diye konuştu.

FENERBAHÇE STADI YENİ İSMİ NE?

Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun adının Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesi planlanıyor.