Fenerbahçe stadının ismi Atatürk stadyumu mu oluyor? Fenerbahçe stad ismi Atatürk stadı mı oluyor?

Fenerbahçe stadı ismi Atatürk stadı mı olacak? Fenerbahçe'nin mabedi Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun ismi Atatürk stadyumu olarak değiştirileceği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Konu ile ilgili Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Peki, Fenerbahçe stadının ismi Atatürk stadyumu mu olacak? Fenerbahçe stad ismi Atatürk stadı mı oluyor?

Fenerbahçe stadyumu Atatürk stadyumu mu olacak? Fenerbahçe'nin mabedi Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun ismi Atatürk stadyumu olarak değiştirileceği iddiası sosyal medyada gündem oldu. Konu ile ilgili Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Peki, Fenerbahçe stadının ismi Atatürk stadyumu mu olacak? Fenerbahçe stad ismi Atatürk stadı mı oluyor? İşte detaylar...

FENERBAHÇE STADYUMU ATATÜRK STADYUMU MU OLACAK?

Fenerbahçe'de, Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun adının Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesi gündeme alındı. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medyadan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

100. YIL VURGUSU

Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe, stadına Atatürk ismini vermeyi değerlendiriyor. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, "1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Cumhuriyetin 100. yılında stadyumumuzun adının ATATÜRK STADYUMU olmasını önerdi. Öneri dakikalarca ayakta alkışlandı" paylaşımında bulundu. Fenerbahçeli taraftarlar bu öneriden memnun oldu.

"HAYATA GEÇİRELİM"

Başkan Ali Koç'tan da bu konuya ilişkin açıklama geldi. Koç, "Stat ismi ile ilgili kararı camia olarak almamız gerek. Çok fazla talep var. 29 Ekim 2023'e kadar hayata geçirelim. Siz varsanız biz de varız. Biz gerekeni yaparız" diye konuştu.