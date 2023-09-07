Fenerbahçe'de 9 Eylül'de gerçekleştirilecek Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu'nda tarihi oylamalar yapılacak. Özellikle genel kurulda stadın adının değiştirilmesi adına yapılacak başvurunun önünü açacak oylama merakla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe stadının adı ne olacak? Şükrü Saraçoğlu stadının adı Atatürk mü oldu?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 9 Eylül'de yapılacak Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu'na üyelerin katılması için çağrıda bulundu. Sarı-lacivertliler ise Fenerbahçe stadının adı ne olacak? Şükrü Saraçoğlu stadının adı Atatürk mü oldu? sorularının yanıtını araştırdı.

FENERBAHÇE STADININ ADI NE OLACAK?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 9 Eylül'de yapılacak Olağanüstü Tüzük Tadil Genel Kurulu'na üyelerin katılması için çağrıda bulundu. Sarı-lacivertliler, bu genel kurulda stadın isminin "Atatürk" olması için gereken başvuruyu yapabilmek adına oy verecek.

"BU OYLAMADA PAYI OLMAK, YARINLARA İZ BIRAKMAK DEMEKTİR"

Konuya ilişkin Sözcü'ye açıklamada bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Tüzük tadil toplantısında, stadımızın isminin Atamızın ismini taşıması için gereken başvuruyu yapabilmek adına oy vereceğiz. Çok iyi biliyorum ki Fenerbahçeliler için bu oylamada payı olmak, yarınlara iz bırakmak demektir." dedi.

Ali Koç

"KATILIM SAĞLAYACAKLARINA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Koç ayrıca, "Milyonlarca taraftarımızın resmi temsilcisi olarak Fenerbahçelilik sorumluluğunu taşıyan ve aidiyetini hisseden tüm üyelerimizin 9 Eylül Cumartesi günü tüzük tadil kongremize katılım sağlayacaklarına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.