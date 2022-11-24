Fenerbahçe stadının adı mı değişiyor? ATATÜRK STADYUMU! Fenerbahçe stadyum ismi değişiyor mu?

Fenerbahçe stadının adı değişiyor mu merak ediliyor. Fenerbahçe'nin mabedi Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun adı değiştiriliyor. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar konu ile ilgili Twitter'dan paylaşımda bulundu. Peki, Fenerbahçe stadının adı mı değişiyor? Fenerbahçe stadyumu adı ne olacak? Fenerbahçe stadının adı Atatürk mü olacak? İşte, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu yeni ismi hakkında detaylar...

Fenerbahçe stadı yeni adı ne olacak? Fenerbahçe'nin mabedi Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun adı değiştiriliyor. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar konu ile ilgili Twitter'dan paylaşımda bulundu. Peki, Fenerbahçe stadının adı mı değişiyor? Fenerbahçe stadyumu adı ne olacak? Fenerbahçe stadının adı Atatürk mü olacak? İşte, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu yeni ismi hakkında detaylar...

FENERBAHÇE STADININ ADI MI DEĞİŞİYOR?

Fenerbahçe'de, Ülker Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun adının Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesi gündeme alındı. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medyadan konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

100. YIL VURGUSU

Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe, stadına Atatürk ismini vermeyi değerlendiriyor. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, "1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Cumhuriyetin 100. yılında stadyumumuzun adının ATATÜRK STADYUMU olmasını önerdi. Öneri dakikalarca ayakta alkışlandı" paylaşımında bulundu. Fenerbahçeli taraftarlar bu öneriden memnun oldu.

"HAYATA GEÇİRELİM"

Başkan Ali Koç'tan da bu konuya ilişkin açıklama geldi. Koç, "Stat ismi ile ilgili kararı camia olarak almamız gerek. Çok fazla talep var. 29 Ekim 2023'e kadar hayata geçirelim. Siz varsanız biz de varız. Biz gerekeni yaparız" diye konuştu.