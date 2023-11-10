Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın adının değişmesi için devlet ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Fenerbahçe stadının adı değişecek mi? Sorusu bu nedenle gündemde yer aldı. Peki, Fenerbahçe stadının adı değişecek mi? Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun adı ne olacak?

Fenerbahçe stadının adı değişecek mi? Sorusu, gündemde yer almakta olan haberlerin ardından birçok kişi tarafından merak edildi ve internet üzerinde araştırıldı. Stadın dışına yapılan Atatürk portresinin açılışını yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, burada açıklamalarda bulundu. Peki, Fenerbahçe stadının adı değişecek mi? Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun adı ne olacak?

FENERBAHÇE STADININ ADI DEĞİŞECEK Mİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın adının Atatürk Stadı olması için devlet ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Ali Koç yaptığı açıklamada, "Atatürk Stadı için devletimizle gerekli görüşmelere başladık. Beklentimiz, bu kararımızda bizi desteklemeleridir. Yönetmelik var, ancak İstanbul da herhangi bir şehir değildir. Anadolu Yakası, pek çok şehirden daha büyüktür. Anadolu Yakası'na da Atatürk isimli bir stat yakışır. Bunun da en doğal yeri, Fenerbahçe'nin stadıdır." dedi.