Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın adının değişmesi için devlet ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Sarı-lacivertli takımın taraftarları ise merak ediyor Fenerbahçe stadı yeni ismi ne olacak? Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın ismi Atatürk Stadyumu mu olacak, ne zaman değişecek? İşte detaylar…

Fenerbahçe stadı yeni ismi ne olacak? Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın ismi Atatürk Stadyumu mu olacak, ne zaman değişecek?

Stadın dışına yapılan Atatürk portresinin açılışını yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, burada açıklamalarda bulundu. Koç, stadının adının değişmesi için devletle görüşmelere başlandığını ifade etti. Peki, Fenerbahçe stadı yeni ismi ne olacak? Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın ismi Atatürk Stadyumu mu olacak, ne zaman değişecek? İşte detaylar…

FENERBAHÇE STADI YENİ İSMİ NE OLACAK?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın adının Atatürk Stadı olması için devlet ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU STADI'NIN İSMİ ATATÜRK STADYUMU MU OLACAK, NE ZAMAN DEĞİŞECEK?

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Atatürk Stadı için devletimizle gerekli görüşmelere başladık. Beklentimiz, bu kararımızda bizi desteklemeleridir. Yönetmelik var, ancak İstanbul da herhangi bir şehir değildir. Anadolu Yakası, pek çok şehirden daha büyüktür. Anadolu Yakası'na da Atatürk isimli bir stat yakışır. Bunun da en doğal yeri, Fenerbahçe'nin stadıdır." dedi.

YÖNETİME YETKİ VERİLMİŞTİ

Fenerbahçe Kulübünün tüzük tadil kongresinde, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi isminin "Atatürk" olarak değiştirilmesi konusunda yönetime yetki verilmişti.