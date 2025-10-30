Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümlerinde sorulan sorular, ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Her bölümde karşılarına çıkan ilginç ve düşündürücü sorulara verilen cevaplar, izleyicilerde hem merak hem de heyecan uyandırıyor. Yarışmacıların ne cevap vereceği merakla beklenirken, seyirciler de doğru yanıtı bulmak adına araştırmalara yöneliyor. Eğlenceli bir bilgi edinme süreci sunan yarışmada, izleyiciler de kendilerini adeta yarışmacı gibi hissederek sorulara cevap vermeye çalışıyor. Peki, Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜNÜN KURUCU ÜYESİ VE İLK BAŞKANI KİMDİR?

A: Zeki Rıza Sporel

B: Faruk Ilgaz

C: Ziya Songülen

D: Şükrü Saracoğlu

Cevap : C

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecanlı ve ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan yarışmada, tüm engelleri aşarak son soruyu doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soruyu doğru bilen yarışmacı 5.000 ₺ kazanıyor.

• 7. soru ise 50.000 ₺'lik baraj ödülünü garantiliyor.

• Son soru olan 13. soruda ise 5.000.000 TL'lik dev ödül sizi bekliyor!

Eğer yarışmacı bir soruda takılırsa, en son geçtiği baraj ödülünü alarak yarışmadan ayrılıyor. İsterseniz istediğiniz an çekilebilir ve o ana kadar kazandığınız son ödülü alabilirsiniz. Büyük ödülü kazanmak için hem bilginize hem de cesaretinize güvenmelisiniz!

Bu eşsiz yarışma, hem heyecanı hem de kazandırdıklarıyla izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor!