Haberler

Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?

Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni bölümlerde yer alan sorular, her yaştan izleyicinin ilgisini çekiyor. Yarışmacının vereceği cevabı dikkatle takip eden izleyiciler, aynı zamanda ekran başında doğru cevabı tahmin etmek için kendi bilgilerini test ediyor. Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümlerinde sorulan sorular, ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Her bölümde karşılarına çıkan ilginç ve düşündürücü sorulara verilen cevaplar, izleyicilerde hem merak hem de heyecan uyandırıyor. Yarışmacıların ne cevap vereceği merakla beklenirken, seyirciler de doğru yanıtı bulmak adına araştırmalara yöneliyor. Eğlenceli bir bilgi edinme süreci sunan yarışmada, izleyiciler de kendilerini adeta yarışmacı gibi hissederek sorulara cevap vermeye çalışıyor. Peki, Fenerbahçe Spor Kulübünün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜNÜN KURUCU ÜYESİ VE İLK BAŞKANI KİMDİR?

A: Zeki Rıza Sporel

B: Faruk Ilgaz

C: Ziya Songülen

D: Şükrü Saracoğlu

Cevap : C

Fenerbahçe Spor Kulübünü kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecanlı ve ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan yarışmada, tüm engelleri aşarak son soruyu doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soruyu doğru bilen yarışmacı 5.000 ₺ kazanıyor.

• 7. soru ise 50.000 ₺'lik baraj ödülünü garantiliyor.

• Son soru olan 13. soruda ise 5.000.000 TL'lik dev ödül sizi bekliyor!

Eğer yarışmacı bir soruda takılırsa, en son geçtiği baraj ödülünü alarak yarışmadan ayrılıyor. İsterseniz istediğiniz an çekilebilir ve o ana kadar kazandığınız son ödülü alabilirsiniz. Büyük ödülü kazanmak için hem bilginize hem de cesaretinize güvenmelisiniz!

Bu eşsiz yarışma, hem heyecanı hem de kazandırdıklarıyla izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat

En mutlu gününde kızını yerin dibine soktu! Yüz ifadesine dikkat
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada

Masadaki 3 ismin yönettiği paranın değeri akılalmaz cinsten
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Epilepsi hastası kadın tarlada ölü bulundu

Tarlaya gidenler, genç kadını korkunç halde buldu
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Merakla beklenen filmin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.