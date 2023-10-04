Fenerbahçe- Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe- Spartak Trnava hangi kanalda, şifresiz mi?
UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında Fenerbahçe- Spartak Trnava karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe- Spartak Trnava hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu araştırılıyor. Büyük karşılaşma Fenerbahçe- Spartak Trnava maçı şifresiz mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Fenerbahçe- Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe- Spartak Trnava hangi kanalda, şifresiz mi?
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Spartak Trnava ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, Exxen, İçtimai TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
İçtimai TV, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Spartak Trnava-Fenerbahçe Maçı, 05 Ekim Perşembe günü oynanacak.
Spartak Trnava-Fenerbahçe Maçı, saat 22:00 başlayacak.
Spartak Trnava ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, Trnava'da, City Arena Trnava Stadyumu'nda oynanacak.