Fenerbahçe- Slovacko maçında ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe- Slovacko maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme heyecanla beklenen müsabakada Breidablik - M. Başakşehir karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fenerbahçe- Slovacko maçı şifresiz mi? Fenerbahçe- Slovacko maçı hakemi kim? Fenerbahçe- Slovacko maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Fenerbahçe- Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe- Slovacko maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

FENERBAHÇE- SLOVACKO MAÇINDA İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe : Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Szalai, Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Rossi, Emre Mor, Lincoln Henrique, Valencia

Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Danicek, Petrzela, Travnik, Havlik, Holzer, Kalabiska

04-08-2022 FENERBAHÇE VS SLOVACKO MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Slovacko arasındaki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE-SLOVACKO MAÇI EXXEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-SLOVACKO MAÇI HANGİ GÜN?

Fenerbahçe-Slovacko Maçı, 04 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

FENERBAHÇE-SLOVACKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Slovacko Maçı, saat 20:00 başlayacak.

FENERBAHÇE-SLOVACKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Slovacko, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı, İstanbul'da, Ülker Stadyumu'nda oynanacak.