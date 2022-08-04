Fenerbahçe- Slovacko maçında ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe- Slovacko maçı hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe- Slovacko bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe- Slovacko maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe- Slovacko maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme heyecanla beklenen müsabakada Breidablik - M. Başakşehir karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fenerbahçe- Slovacko maçı şifresiz mi? Fenerbahçe- Slovacko maçı hakemi kim? Fenerbahçe- Slovacko maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Fenerbahçe- Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe- Slovacko maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Fenerbahçe : Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Szalai, Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Rossi, Emre Mor, Lincoln Henrique, Valencia
Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Danicek, Petrzela, Travnik, Havlik, Holzer, Kalabiska
Fenerbahçe ile Slovacko arasındaki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Fenerbahçe-Slovacko Maçı, 04 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Fenerbahçe-Slovacko Maçı, saat 20:00 başlayacak.
Fenerbahçe ve Slovacko, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı, İstanbul'da, Ülker Stadyumu'nda oynanacak.