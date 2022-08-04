UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme karşılaşmasında Fenerbahçe - Slovacko maçı gerçekleştirilecek. Fenerbahçe - Slovacko maçı EXXEN de mi yoksa TV8'de mi yayınlanacak merak ediliyor. Fenerbahçe - Slovacko maçı TV8'de mi Exxen'de mi araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Slovacko maçı TV8'de mi Exxen'de mi? Detaylar haberimizdedir…

04-08-2022 FENERBAHÇE VS SLOVACKO MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Slovacko arasındaki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE-SLOVACKO MAÇI EXXEN CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE - SLOVACKO MAÇI EXXEN CANLI İZLE (LİNK)

FENERBAHÇE-SLOVACKO MAÇI HANGİ GÜN?

Fenerbahçe-Slovacko Maçı, 04 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

FENERBAHÇE-SLOVACKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Slovacko Maçı, saat 20:00 başlayacak.

FENERBAHÇE-SLOVACKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Slovacko, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı, İstanbul'da, Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

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