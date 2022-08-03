Bu hafta heyecanla beklenen müsabakada Fenerbahçe ve Slovacko karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fenerbahçe - Slovacko maçı şifresiz mi? Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Slovacko UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı hangi gün? merak edildi. Detaylar sizlerle...

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ RAKİBİ KİM OLDU?

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek. Temsilcimizin bu turda rakibi Çekya ekibi Slovacko olurken ilk maç 4 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Slovacko UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı 4 Ağustos Perşembe günü saat 20:00 'da başlayacak.

FENERBAHÇE - SLOVACKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Slovacko maçı Exxen TV platformunda canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - SLOVACKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İstanbul'da, Ülker Stadyumu'nda oynanacak.