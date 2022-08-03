Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Slovacko UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı hangi gün?
Temsilcimiz Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Dinamo Kiev'e elenmişti. Bundan böyle Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme maçında Slovacko ile karşılaşacak. Maçı saatinde ve canlı izlemek isteyen izleyiciler, Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Slovacko UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı hangi gün? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...
Bu hafta heyecanla beklenen müsabakada Fenerbahçe ve Slovacko karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fenerbahçe - Slovacko maçı şifresiz mi? Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Slovacko UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı hangi gün? merak edildi. Detaylar sizlerle...
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek. Temsilcimizin bu turda rakibi Çekya ekibi Slovacko olurken ilk maç 4 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Fenerbahçe - Slovacko UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı 4 Ağustos Perşembe günü saat 20:00 'da başlayacak.
Fenerbahçe - Slovacko maçı Exxen TV platformunda canlı olarak yayınlanacak.
Maç, İstanbul'da, Ülker Stadyumu'nda oynanacak.