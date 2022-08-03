Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman hangi kanalda? Fenerbahçe - Slovacko maçı şifresiz mi? Fenerbahçe - Slovacko maçı hakemi kim?

Bu hafta heyecanla beklenen müsabakada Fenerbahçe - Slovacko karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fenerbahçe - Slovacko maçı şifresiz mi? Fenerbahçe - Slovacko maçı hakemi kim? Fenerbahçe - Slovacko maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

FENERBAHÇE - SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Slovacko, UEFA Avrupa Ligi maçı, 03-08-2022 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

FENERBAHÇE - SLOVACKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Slovacko UEFA Avrupa Ligi maçı EXXEN platformundan yayınlanacak.