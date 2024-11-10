Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig heyecanla beklenen müsabakada Fenerbahçe- Sivasspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe- Sivasspor maçı öncesi Fenerbahçe- Sivasspor maçı şifresiz mi? Fenerbahçe- Sivasspor maçı hakemi kim? Fenerbahçe- Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Fenerbahçe- Sivasspor nerede oynanacak? Detaylar haberimizdedir…

10-11-2024 FENERBAHÇE VS SİVASSPOR MAÇI HANGI KANALDA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Fenerbahçe-Sivasspor maçı, 10 Kasım Pazar günü oynanacak.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Sivasspor maçı, saat 19:00 başlayacak.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Sivasspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.