Fenerbahçe- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe- Sivasspor maçı şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupasi ZTK hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe- Sivasspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe- Sivasspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe- Sivasspor maçı ne zaman?