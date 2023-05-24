Fenerbahçe- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe- Sivasspor maçı şifresiz mi?
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Ziraat Türkiye Kupasi ZTK hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe- Sivasspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe- Sivasspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe- Sivasspor maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupasi ZTK heyecanla beklenen müsabakada Fenerbahçe- Sivasspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fenerbahçe- Sivasspor maçı şifresiz mi? Fenerbahçe- Sivasspormaçı hakemi kim? Fenerbahçe- Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Fenerbahçe- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe- Sivasspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupasi ZTK maçı, A Spor kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Fenerbahçe-Sivasspor Maçı, 24 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.
Fenerbahçe-Sivasspor Maçı, saat 20:30 başlayacak.
Fenerbahçe ve Sivasspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası ZTK Yarı Final maçı, İstanbul'da, Ülker Stadyumu'nda oynanacak.