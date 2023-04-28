Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın karşılaşacak olan DG Sivasspor ile Fenerbahçe, 34. kez rakip olacak. Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son hızla devam ederken merak edilenler arasında Fenerbahçe - Sivasspor maçının ne zaman olduğu ve hangi kanalda yayınlandığı konuları yer aldı. Peki, Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Sivasspor maçı hangi kanalda? FB - Sivasspor maçı ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu gündemde yer aldı. Spor Toto Süper Lig'de oynanacakolan Fenerbahçe - Sivasspor maçına kısa süre kala maçın detayları araştırıldı. En sık araştırılan sorular arasında ise Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Sivasspor maçı hangi kanalda? FB - Sivasspor maçı ne zaman oynanacak? soruları yer alıyor. İşte maç hakkında detaylar...

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin 32. hafta karşılaşacağı takım Sivasspor olacak.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Sivasspor maçı 29 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Sivasspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 34. defa karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 33 karşılaşmanın 18'ini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı. 8 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maç öncesi Sivasspor'da 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda başarılı savunmacı Caner Osmanpaşa, orta sahalar Fredrik Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Charis Charisis ve Hakan Arslan ile golcü oyuncu Max Gradel, Fenerbahçe maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Ümraniyespor mücadelesinde görev yapamayacak.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sivasspor karşılaşması BeIN Sports ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Süper Lig'de oynanacak olan Fenerbahçe - Sivasspor maçının hakemi Zorbay Küçük olarak açıklandı.