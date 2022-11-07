Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun 13. haftada Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. 3 puanı takımına kazandırmak isteyen her iki takım da maç hazırlıklarına devam ederken taraftarlar ise Fenerbahçe- Sivasspor maçı ne zaman? sorusunu araştırıyor. Süper Lig'de kupa heyecanı devam ederken kritik maçlardan bir tanesi de Fenerbahçe- Sivasspor maçı olacak. Peki, Fenerbahçe- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe- Sivasspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı ne zaman?

Fenerbahçe- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? gündemde yer alıyor. Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun 13. haftada Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 13. haftanın kritik maçlarından biri olan Fenerbahçe- Sivasspor karşılaşmasına az zaman kala futbolseverler Fenerbahçe- Sivasspor maçı ne zaman? sorusunu merak etti. Peki, Fenerbahçe- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe- Sivasspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe maçı ne zaman? FB- Sivasspor maçı canlı izle!

FENEBAHÇE- SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de 13. hafta oynanacak olan Fenerbahçe- Sivasspor maçı 7 Kasım günü saat 20:00'da oynanacak.

FENERBAHÇE- SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig 13. hafta karşılaşması olan Fenerbahçe- Sivasspor maçı Bein Sports 1 ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.