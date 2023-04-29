Fenerbahçe- Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Sivasspor maç özeti!
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe- Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Sivasspor maç özeti! merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe- Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Sivasspor maç özeti! Fenerbahçe- Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Sivasspor maç özeti!
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FENERBAHÇE- SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
45+10 GOL! Arda Güler'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci kurtardı. Dönen topa Ferdi vurdu ve topu ağlara gönderdi. F.Bahçe, ilk yarıyı 3-0 üstün kapattı.
45' KIRMIZI KART! Fenerbahçe'de İrfan Can, Samu Saiz'e yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü.
45' VAR incelemesi! İrfan Can'ın pozisyonu için monitöre izlemeye gitti.
45' Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, Saiz'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
45+1 GOL! İrfan Can Kahveci'nin soldan ceza sahasına gönderdiği topa kale önünde Ferdi vurdu ve kalecinin solundan topu ağlara gönderdi.
45' İlk yarı en az 8 dakika daha oynanacak.
43' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Rossi, soldan ceza sahasına girdi. Yay üzerindeki Arda'yı gördü. Onun vuruşu savunmadan döndü.
36' Fenerbahçe'nin ön alanda baskısı var.
35' Maçta tempo çok yükselmedi. Orta alanda karşılıklı top kayıpları oluyor.
34' Fenerbahçe şimdi kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
33' Sivasspor'un maçta henüz isabetli şutu yok.
32' Arda Güler'in soldan ceza sahasına kestiği topa Pedro dokunamadı.
31' Maçta Fenerbahçe'nin yüzde 68'e 32 topla oynama üstünlüğü var.
22' GOL! Fenerbahçe, Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçti.Sağ çaprazda topu alan Diego Rossi ceza sahasına çok iyi girdi. sol ayakla uzak köşeye iyi vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.
12' Edinilen bilgiye göre Enner Valencia'nın bilinci yerinde.
11' Ambulans saha içine girdi. Valencia'ya önlem amacıyla bir boyunluk takıldı. Şimdi ambulansa götürülüyor.
10' Sakatlık sebebiyle oyun henüz başlamadı.
9' Enner Valencia için saha içine ambulans çağrıldı. Umarız ciddi bir durumu yoktur.
8' Valencia ve Al i Şaşal pozisyon sonrası yerde kaldı. Sağlık görevlileri oyun alanında.
5' Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt, sağdan ceza sahasına girer girmez yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem oralı olmadı.
3' Maç düşük tempoyla başladı. İki takım da kontrollü oynuyor.
FENERBAHÇE- SİVASSPOR İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Aaron, Goutas, Ziya, Saiz, Hakan, Charisis, Erdoğan, Gradel, Yatabare
Fenerbahçe: İrfan; Osayi, Serdar, Samet, Peres; Arao, İrfan, Arda, Ferdi, Valencia, Pedro