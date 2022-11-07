Spor Toto Süper liginin iddialı takımlarından Fenerbahçe-Sivasspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe-Sivasspor maçı heyecanla bekleniyor. Fenerbahçe-Sivasspor maç sonucu merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe-Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe maç sonucu! Fenerbahçe-Sivasspor maç sonucu ne? İşte detaylar...

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Fenerbahçe maç sonucu! Fenerbahçe- Sivasspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe- Sivasspor maçının başlamasıyla heyecanlı bekleyiş başladı. Sporseverler Fenerbahçe- Sivasspor maçının sonucu araştırılıyor. Fenerbahçe- Sivasspor maçının kaç kaç bittiği merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe-Sivasspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe maç sonucu! Fenerbahçe- Sivasspor maç sonucu ne? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe- Sivasspor maçı 7 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'da gerçekleşecek.

FENERBAHÇE- SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ve Sivasspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda 7 Kasım Pazartesi günü oynanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Serdar, Alioski, Arao, Emre, İrfan, Crespo, Batshuayi, Valencia

Sivasspor: Ali Şaşal, Ziya Erdal, Caner, Goutas, Erdoğan, Hakan, Keita, Saba, N'Jie, Gradel, Yatabare

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Fenerbahçe-Sivasspor arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper Lig maçını izlemek için FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI İZLE! yazısına tıklayınız.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u 1-0 yendi. 48. dakikada Michy Batshuayi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 55. dakikada penaltıdan Valencia kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde puanını 29'a çıkardı ve en yakın rakibine 5 puan fark attı.