Fenerbahçe Sivasspor CANLI izle| Fenerbahçe maçı canlı şifresiz İZLE! BeinSports Fenerbahçe-Sivasspor canlı izleme linki!
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Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe-Sivasspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe-Sivasspor maçının hangi kanalda yayınlandığı merak konusu oldu. Fenerbahçe-Sivasspor maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Fenerbahçe Sivasspor CANLI izle! Fenerbahçe maçı canlı şifresiz İZLE! BeinSports Fenerbahçe-Sivasspor canlı izleme linki!
Fenerbahçe maçı canlı şifresiz İZLE! Spor Toto Süper liginin iddialı takımlarından Fenerbahçe- Sivasspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe- Sivasspor maçının hangi kanalda yayınlandığı merak konusu oldu. Sporseverler tarafından Fenerbahçe- Sivasspor maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Fenerbahçe- Sivasspor maçının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Fenerbahçe Sivasspor CANLI izle! Fenerbahçe maçı canlı şifresiz İZLE! BeinSports Fenerbahçe-Sivasspor canlı izleme linki! Detaylar haberimizde...
Fenerbahçe ve Sivasspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, 7 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'da gerçekleşecek.
Fenerbahçe ve Sivasspor arasında gerçekleşen Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports kanallarında canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Serdar, Alioski, Arao, Emre, İrfan, Crespo, Batshuayi, Valencia
Sivasspor: Ali Şaşal, Ziya Erdal, Caner, Goutas, Erdoğan, Hakan, Keita, Saba, N'Jie, Gradel, Yatabare
Fenerbahçe-Sivasspor arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper Lig maçını izlemek için FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI İZLE! yazısına tıklayınız.
Dakika 44: Sol kanatta Valencia son çizgiye inip kaleye vurmak istedi. Meşin yuvarlağı oyun alanında tutamadı.
Dakika 33 : Emre Mor'un pasında çaprazdan topla buluşan Valencia vuruşunu yapmak istedi ama Aaron Appindangoye son anda araya girdi.
Dakika 27: Savunma arkasına atılan topu Mustapha Yatabare kontrol etti. Karşı karşıya pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşu kaleci Altay kurtardı.
Dakika 14: Attila Szalai'nin uzun topunda Valencia kontrolü sağladı. Tecrübeli golcü köşe gönderi yakınlarında topu oyunda tutamadı.
Dakika 4: İrfan Can'ın ön direğe gönderdiği topa Valencia kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.
Dakika 3: İrfan Can'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu kaleci Ali Şaşal kurtardı, korner.
Dakika 2: Ferdi'nin sağdan ceza sahasına yaptığı ortaya Crespo kafayı vurdu. Top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.