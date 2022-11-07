Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe-Sivasspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe-Sivasspor maçının hangi kanalda yayınlandığı merak konusu oldu. Fenerbahçe-Sivasspor maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Fenerbahçe Sivasspor CANLI izle! Fenerbahçe maçı canlı şifresiz İZLE! BeinSports Fenerbahçe-Sivasspor canlı izleme linki!

Fenerbahçe maçı canlı şifresiz İZLE! Spor Toto Süper liginin iddialı takımlarından Fenerbahçe- Sivasspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe- Sivasspor maçının hangi kanalda yayınlandığı merak konusu oldu. Sporseverler tarafından Fenerbahçe- Sivasspor maçının nereden izleneceği araştırılıyor. Fenerbahçe- Sivasspor maçının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Fenerbahçe Sivasspor CANLI izle! Fenerbahçe maçı canlı şifresiz İZLE! BeinSports Fenerbahçe-Sivasspor canlı izleme linki! Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ve Sivasspor arasındaki Spor Toto Süper Lig maçı, 7 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'da gerçekleşecek.

FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe ve Sivasspor arasında gerçekleşen Spor Toto Süper Lig maçı Bein Sports kanallarında canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Serdar, Alioski, Arao, Emre, İrfan, Crespo, Batshuayi, Valencia

Sivasspor: Ali Şaşal, Ziya Erdal, Caner, Goutas, Erdoğan, Hakan, Keita, Saba, N'Jie, Gradel, Yatabare

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE!

Fenerbahçe-Sivasspor arasında gerçekleşecek Spor Toto Süper Lig maçını izlemek için FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI İZLE! yazısına tıklayınız.

CANLI ANLATIM

Dakika 44: Sol kanatta Valencia son çizgiye inip kaleye vurmak istedi. Meşin yuvarlağı oyun alanında tutamadı.

Dakika 33 : Emre Mor'un pasında çaprazdan topla buluşan Valencia vuruşunu yapmak istedi ama Aaron Appindangoye son anda araya girdi.

Dakika 27: Savunma arkasına atılan topu Mustapha Yatabare kontrol etti. Karşı karşıya pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşu kaleci Altay kurtardı.

Dakika 14: Attila Szalai'nin uzun topunda Valencia kontrolü sağladı. Tecrübeli golcü köşe gönderi yakınlarında topu oyunda tutamadı.

Dakika 4: İrfan Can'ın ön direğe gönderdiği topa Valencia kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.

Dakika 3: İrfan Can'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşu kaleci Ali Şaşal kurtardı, korner.

Dakika 2: Ferdi'nin sağdan ceza sahasına yaptığı ortaya Crespo kafayı vurdu. Top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.