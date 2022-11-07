Fenerbahçe-Sivasspor maç özeti | Fenerbahçe maç özeti İZLE! Fenerbahçe-Sivasspor maç özeti İZLE!

Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe-Sivasspor maçının kaç kaç bittiği merak konusu oldu. Fenerbahçe-Sivasspor maç özetinin nereden izleneceği araştırılıyor. Fenerbahçe maç özeti İZLE! Fenerbahçe-Sivasspor maç özeti İZLE!

"Bir yere yazın" diyen Rıdvan Dilmen'den canlı yayında Jorge Jesus ile ilgili büyük kehanet

Fenerbahçe- Sivasspor maç özeti |Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetti. Haftanın önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe- Sivasspor maçının kaç kaç bittiği merak konusu oldu. Sporseverler Fenerbahçe- Sivasspor maç özetinin nereden izleneceğini araştırıyor. Fenerbahçe- Sivasspor maçının özeti için izleme linki araştırılmakta. Fenerbahçe maç özeti İZLE! Fenerbahçe- Sivasspor maç özeti İZLE!

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u 1-0 yendi. 48. dakikada Michy Batshuayi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 55. dakikada penaltıdan Valencia kaydetti. Bu sonuçla Fenerbahçe, ligde puanını 29'a çıkardı ve en yakın rakibi Galatasaray'a 5 puan fark attı.

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ!

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 15 dakika rakip kalede bulduğu pozisyonlarda kaleci Ali Şaşal'ı geçirmedi. Bu dakikadan itibaren oyuna dengeyi getiren Sivasspor özellikle ilk yarının son dakikalarında sarı-lacivertlilerin kalesinde tehlike yarattı. Takımlar ilk yarı soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE!

Fenerbahçe-Sivasspor arasında gerçekleşen Spor Toto Süper Lig maçın özetini izlemek için FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI İZLE! yazısına tıklayınız.