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Fenerbahçe-Sivasspor ilk 11'ler! Fenerbahçe ilk 11 kim? Fenerbahçe-Sivasspor maç kadrosu!

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Fenerbahçe-Sivasspor ilk 11'ler! Fenerbahçe ilk 11 kim? Fenerbahçe-Sivasspor maç kadrosu!

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Sporseverler tarafından maçın ilk 11'leri araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe-Sivasspor ilk 11'ler! Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 kim? Fenerbahçe-Sivasspor maç kadrosu!

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Fenerbahçe- Sivasspor ilk 11'ler! Fenerbahçe ile Sivasspor, Süper Lig'in 13. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ligde oynadığı son 4 maçını da kazanan sarı-lacivertliler, Yiğido'yu da geçerek liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Sporseverler tarafından maçın ilk 11'leri araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe- Sivasspor ilk 11'ler! Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 kim? Fenerbahçe- Sivasspor maç kadrosu! Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe- Sivasspor maçı 7 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'da gerçekleşecek.

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Szalai, Serdar, Alioski, Arao, Emre, İrfan, Crespo, Batshuayi, Valencia

Sivasspor: Ali Şaşal, Ziya Erdal, Caner, Goutas, Erdoğan, Hakan, Keita, Saba, N'Jie, Gradel, Yatabare

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Luan Peres, Gustavo Henrique, Lincoln Henrique, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, önemli karşılaşmada forma giyemeyecek. Bir süredir takımdan ayrıl olan Rossi'nin durumu ise maç saatinde belli olacak. Sivasspor'da Uğur Çiftçi, Murat Paluli ile Leke James maç kadrosunda yer almıyor.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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