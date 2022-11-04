Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun 13. haftada Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. 3 puanı takımına kazandırmak isteyen her iki takım da maç hazırlıklarına devam ederken taraftarlar ise Fenerbahçe- Sivasspor bilet satışı ne zaman? sorusunu araştırıyor. Peki, Fenerbahçe- Sivasspor bilet satışı ne zaman? Fenerbahçe- Sivasspor maçı biletleri satışta mı? Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe-Sivasspor maçı biletleri ne kadar, kaç TL?

Fenerbahçe- Sivasspor bilet satışı ne zaman? araştırılıyor. Süper Lig'de 13. haftanın kritik maçlarından biri olan Fenerbahçe- Sivasspor karşılaşmasına az zaman kala futbolseverler Fenerbahçe- Sivasspor bilet satışı ne zaman? sorusunu merak etti. 3 puanı takımına kazandırmak isteyen her iki takım da maç hazırlıklarına devam ederken taraftarlar ise Fenerbahçe- Sivasspor maçı biletleri satışta mı?sorusunu araştırıyor. Peki, Fenerbahçe- Sivasspor bilet satışı ne zaman? Fenerbahçe- Sivasspor maçı biletleri satışta mı? Fenerbahçe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte Fenerbahçe- Sivasspor maçı hakkında merak edilenler...

FENERBAHÇE- SİVASSPOR BİLET SATIŞI NE ZAMAN?

Süper Lig'de 13. haftada oynanacak olan Fenerbahçe- Sivasspor maçının biletleri 4 Kasım günü satışa çıkıyor. Fenerbahçe'nin açıklaması ise şöyle;

"04.11.2022 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine (1 adet bilet)

05.11.2022 Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)

06.11.2022 Pazar günü saat 11.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.

Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır."

FENERBAHÇE- SİVASSPOR MAÇI BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Fenerbahçe'nin kendi resmi internet sitesinde duyurduğu Fenerbahçe- Sivasspor maçı bilet fiyatları şöyle;

"Kuzey-Spor Toto Tribünü: 180,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 220,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 250,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 330,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 360,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 400,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 450,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 570,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok:730,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 880,00 TL

Maraton Alt E Blok: 1,100,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 3,800,00 TL

Misafir Tribünü: 200,00 TL"

FENERBAHÇE- SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe- Sivasspor karşılaşması 7 Kasım günü saat 20:00'da oynanacak.

FENERBAHÇE- SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig 13. hafta karşılaşması olan Fenerbahçe- Sivasspor maçı Bein Sports 1 ekranlarında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.