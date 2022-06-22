Fenerbahçe - Shkupi maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Haziran Fenerbahçe - Shkupi Hazırlık Maçında golleri kim attı, maçı kim kazandı? - Haberler

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Fenerbahçe - Shkupi maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Haziran Fenerbahçe - Shkupi Hazırlık Maçında golleri kim attı, maçı kim kazandı?

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Fenerbahçe - Shkupi maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Haziran Fenerbahçe - Shkupi Hazırlık Maçında golleri kim attı, maçı kim kazandı?

Fenerbahçe - Shkupi hazılır maçı tüm hızıyla devam ederken izleyiciler, Fenerbahçe - Shkupi maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Haziran Fenerbahçe - Shkupi Hazırlık Maçında golleri kim attı, maçı kim kazandı? merak etti. Peki, Fenerbahçe - Shkupi maç sonucu kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Shkupi maçı nerede oynanıyor? İşte detaylar...

Fenerbahçe - Shkupi maçı tüm hızıyla devam ederken futbol severler, Fenerbahçe - Shkupi maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Haziran Fenerbahçe - Shkupi Hazırlık Maçında golleri kim attı, maçı kim kazandı? merak ediyor. Ayrıntılar yazımızda...

Fenerbahçe - Shkupi, Hazırlık maçı, 22-06-2022 Perşembe günü saat 16.00'da oynanacak.

Fenerbahçe - Shkupi Hazırlık maçının Fenerbahçe Youtube kanalından yayınlanacak.

Fenerbahçe - Shkupi maçı 1-1 devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

Maç 1-1 eşitlikle devam ediyor. Maçta atılan golleri şu şekilde:

Fenerbahçe'nin golleri:

  • 16. dakika : Lincoln Henrique

Shkupi'nin golleri:

  • 13. dakika : Sunday Adetunji
  • 47. dakika : Sunday Adetunji

Shkupi hazırlık maçında 2-1 önde.

Maç, İstanbul'da, Samandıra Tesisleri Stadyumu'nda oynanacak.

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