Fenerbahçe - Shkupi maçı tüm hızıyla devam ederken futbol severler, Fenerbahçe - Shkupi maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Haziran Fenerbahçe - Shkupi Hazırlık Maçında golleri kim attı, maçı kim kazandı? merak ediyor. Ayrıntılar yazımızda...

FENERBAHÇE - SHKUPİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Shkupi, Hazırlık maçı, 22-06-2022 Perşembe günü saat 16.00'da oynanacak.

FENERBAHÇE - SHKUPİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Shkupi Hazırlık maçının Fenerbahçe Youtube kanalından yayınlanacak.

FENERBAHÇE - SHKUPİ MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Fenerbahçe - Shkupi maçı 1-1 devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

FENERBAHÇE - SHKUPİ MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 1-1 eşitlikle devam ediyor. Maçta atılan golleri şu şekilde:

Fenerbahçe'nin golleri:

16. dakika : Lincoln Henrique

Shkupi'nin golleri:

13. dakika : Sunday Adetunji

47. dakika : Sunday Adetunji

Shkupi hazırlık maçında 2-1 önde.

FENERBAHÇE - SHKUPİ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Samandıra Tesisleri Stadyumu'nda oynanacak.

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