Fenerbahçe - Shkupi maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Haziran Fenerbahçe - Shkupi Hazırlık Maçında golleri kim attı, maçı kim kazandı?
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Fenerbahçe - Shkupi hazılır maçı tüm hızıyla devam ederken izleyiciler, Fenerbahçe - Shkupi maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Haziran Fenerbahçe - Shkupi Hazırlık Maçında golleri kim attı, maçı kim kazandı? merak etti. Peki, Fenerbahçe - Shkupi maç sonucu kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Shkupi maçı nerede oynanıyor? İşte detaylar...
Fenerbahçe - Shkupi maçı tüm hızıyla devam ederken futbol severler, Fenerbahçe - Shkupi maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Haziran Fenerbahçe - Shkupi Hazırlık Maçında golleri kim attı, maçı kim kazandı? merak ediyor. Ayrıntılar yazımızda...
Fenerbahçe - Shkupi, Hazırlık maçı, 22-06-2022 Perşembe günü saat 16.00'da oynanacak.
Fenerbahçe - Shkupi Hazırlık maçının Fenerbahçe Youtube kanalından yayınlanacak.
Fenerbahçe - Shkupi maçı 1-1 devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Maç 1-1 eşitlikle devam ediyor. Maçta atılan golleri şu şekilde:
Fenerbahçe'nin golleri:
- 16. dakika : Lincoln Henrique
Shkupi'nin golleri:
- 13. dakika : Sunday Adetunji
- 47. dakika : Sunday Adetunji
Shkupi hazırlık maçında 2-1 önde.
Maç, İstanbul'da, Samandıra Tesisleri Stadyumu'nda oynanacak.
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