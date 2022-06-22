Fenerbahçe - Shkupi hazılır maçı tüm hızıyla devam ederken izleyiciler, Fenerbahçe - Shkupi maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Haziran Fenerbahçe - Shkupi Hazırlık Maçında golleri kim attı, maçı kim kazandı? Fenerbahçe - Shkupi maç özeti izle! 22 Haziran Fenerbahçe - Shkupi maçının özeti yayınlandı mı, nereden izlenir? merak etti. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE - SHKUPİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Shkupi, Hazırlık maçı, 22-06-2022 Perşembe günü saat 16.00'da oynanacak.

FENERBAHÇE - SHKUPİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Shkupi Hazırlık maçının Fenerbahçe Youtube kanalından yayınlanacak.

FENERBAHÇE - SHKUPİ MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Fenerbahçe - Shkupi maçı 1-1 devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

FENERBAHÇE - SHKUPİ MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 2-1 Shkupi'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan golleri şu şekilde:

Fenerbahçe'nin golleri:

16. dakika : Lincoln Henrique

83. dakika : Muhammed Gümüşkaya

Shkupi'nin golleri:

13. dakika : Sunday Adetunji

47. dakika : Sunday Adetunji

MAÇ SONUCU : FENERBAHÇE 2 -2 SHKUPİ

FENERBAHÇE - SHKUPİ MAÇ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Maçın bitiminin ardından FB TV'den maç özetini izleyebilirsiniz. Maç özeti henüz yayınlanmadı.

FENERBAHÇE - SHKUPİ MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

FENERBAHÇE - SHKUPİ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Samandıra Tesisleri Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com - Gündem