Fenerbahçe - Shkupi maç özeti izle! 22 Haziran Fenerbahçe - Shkupi maçının özeti yayınlandı mı, nereden izlenir? - Haberler

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Fenerbahçe - Shkupi maç özeti izle! 22 Haziran Fenerbahçe - Shkupi maçının özeti yayınlandı mı, nereden izlenir?

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Fenerbahçe - Shkupi maç özeti izle! 22 Haziran Fenerbahçe - Shkupi maçının özeti yayınlandı mı, nereden izlenir?

Fenerbahçe - Shkupi hazırlık maçında son dakikalara doğru yaklaşırken futbol severler maçın özeti yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Shkupi maç özeti izle! 22 Haziran Fenerbahçe - Shkupi maçının özeti yayınlandı mı, nereden izlenir? İşte maç özeti ve detaylar...

Fenerbahçe - Shkupi hazılır maçı tüm hızıyla devam ederken izleyiciler, Fenerbahçe - Shkupi maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Haziran Fenerbahçe - Shkupi Hazırlık Maçında golleri kim attı, maçı kim kazandı? Fenerbahçe - Shkupi maç özeti izle! 22 Haziran Fenerbahçe - Shkupi maçının özeti yayınlandı mı, nereden izlenir? merak etti. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe - Shkupi, Hazırlık maçı, 22-06-2022 Perşembe günü saat 16.00'da oynanacak.

Fenerbahçe - Shkupi Hazırlık maçının Fenerbahçe Youtube kanalından yayınlanacak.

Fenerbahçe - Shkupi maçı 1-1 devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

Maç 2-1 Shkupi'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan golleri şu şekilde:

Fenerbahçe'nin golleri:

  • 16. dakika : Lincoln Henrique
  • 83. dakika : Muhammed Gümüşkaya

Shkupi'nin golleri:

  • 13. dakika : Sunday Adetunji
  • 47. dakika : Sunday Adetunji

MAÇ SONUCU : FENERBAHÇE 2 -2 SHKUPİ

Maçın bitiminin ardından FB TV'den maç özetini izleyebilirsiniz. Maç özeti henüz yayınlanmadı.

FENERBAHÇE - SHKUPİ MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç, İstanbul'da, Samandıra Tesisleri Stadyumu'nda oynanacak.

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