Fenerbahçe - Shkupi maç özeti izle! 22 Haziran Fenerbahçe - Shkupi maçının özeti yayınlandı mı, nereden izlenir?
- Güncelleme:
Fenerbahçe - Shkupi hazırlık maçında son dakikalara doğru yaklaşırken futbol severler maçın özeti yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Shkupi maç özeti izle! 22 Haziran Fenerbahçe - Shkupi maçının özeti yayınlandı mı, nereden izlenir? İşte maç özeti ve detaylar...
Fenerbahçe - Shkupi hazılır maçı tüm hızıyla devam ederken izleyiciler, Fenerbahçe - Shkupi maçı kaç kaç, maç bitti mi? 22 Haziran Fenerbahçe - Shkupi Hazırlık Maçında golleri kim attı, maçı kim kazandı? Fenerbahçe - Shkupi maç özeti izle! 22 Haziran Fenerbahçe - Shkupi maçının özeti yayınlandı mı, nereden izlenir? merak etti. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe - Shkupi, Hazırlık maçı, 22-06-2022 Perşembe günü saat 16.00'da oynanacak.
Fenerbahçe - Shkupi Hazırlık maçının Fenerbahçe Youtube kanalından yayınlanacak.
Fenerbahçe - Shkupi maçı 1-1 devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Maç 2-1 Shkupi'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan golleri şu şekilde:
Fenerbahçe'nin golleri:
- 16. dakika : Lincoln Henrique
- 83. dakika : Muhammed Gümüşkaya
Shkupi'nin golleri:
- 13. dakika : Sunday Adetunji
- 47. dakika : Sunday Adetunji
MAÇ SONUCU : FENERBAHÇE 2 -2 SHKUPİ
Maçın bitiminin ardından FB TV'den maç özetini izleyebilirsiniz. Maç özeti henüz yayınlanmadı.
FENERBAHÇE - SHKUPİ MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Maç, İstanbul'da, Samandıra Tesisleri Stadyumu'nda oynanacak.