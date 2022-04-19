Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç, maç bitti mi? 19 Nisan Salı Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk hazırlık maçı gollerini kim attı?
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Fenerbahçe ve Shakhtar Donetsk arasında oynanan hazırlık karşılaşması başladı. Maç devam ederken futbol severler, Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç, maç bitti mi? 19 Nisan Salı Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk hazırlık maçı gollerini kim attı? merak etti. Peki, Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç devam ediyor? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçını kim kazandı? İşte detaylar...
19 Nisan Salı Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk arasında hazırlık maçı oynanıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken anlık skoru öğrenmek isteyen seyirciler, Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı kaç kaç, maç bitti mi? 19 Nisan Salı Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk hazırlık maçı gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Detaylar yazımızda...
Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı 19 Nisan 2022 Salı günü saat 17:00 'da başlayacak.
Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor.
Maçta Fenerbahçe 1-0 önde. Golleri şu şekilde:
Fenerbahçe'nin golleri:
- 26. dakika : Enner Valencia
Maç, İstanbul'da, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
Haberler.com - Gündem