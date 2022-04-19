Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Hazırlık maçı Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk saat kaçta?

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19-04-2022 FENERBAHÇE VS SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasındaki Hazırlık Maçı maçı, TV8 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE-SHAKHTAR DONETSK MAÇI TV8 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ GÜN?

Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk Maçı, 19 Nisan Salı günü oynanacak.

FENERBAHÇE-SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk Maçı, saat 17:00 başlayacak.

FENERBAHÇE-SHAKHTAR DONETSK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Shakhtar Donetsk, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, İstanbul'da, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

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