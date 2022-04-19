Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Hazırlık maçı Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk saat kaçta?
- Güncelleme:
Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve saat kaçta merak ediliyor. Bugün oynanacak önemli maç Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk hangi kanalda araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda?
Hazırlık maçı Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk oynanacak olan maç hangi kanalda ve saat kaçta merak ediliyor. Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı EXXEN de mi yoksa TV8'de mi yayınlanacak taraftarlar merak ediyor. Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda araştırılıyor. Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta? Detaylar haberimizdedir…
Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasındaki Hazırlık Maçı maçı, TV8 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk Maçı, 19 Nisan Salı günü oynanacak.
Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk Maçı, saat 17:00 başlayacak.
Fenerbahçe ve Shakhtar Donetsk, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, İstanbul'da, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.