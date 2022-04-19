Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maç özeti izle, maç sonucu! Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maç özeti yayınlandı mı? Hazırlık maçı özeti izle! - Haberler

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Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maç özeti izle, maç sonucu! Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maç özeti yayınlandı mı? Hazırlık maçı özeti izle!

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Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maç özeti izle, maç sonucu! Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maç özeti yayınlandı mı? Hazırlık maçı özeti izle!

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19 Nisan Salı Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk arasında hazırlık maçı oynanıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken maç özetini izlemek isteyen seyirciler, Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maç özeti izle, maç sonucu! Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maç özeti yayınlandı mı? Hazırlık maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Detaylar yazımızda...

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı 19 Nisan 2022 Salı günü saat 17:00 'da başlayacak.

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Maç 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor. Maç 1-0 FB'nin galibiyeti ile tamamlandı.

Maçta Fenerbahçe 1-0 önde. Golleri şu şekilde:

Fenerbahçe'nin golleri:

  • 26. dakika : Enner Valencia

MAÇ SONUCU : FENERBAHÇE 1 - 0 SHAKHTAR DONETSK

Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçının özeti maç bittikten sonra TV8 ekranında yayınlanacak.

FENERBAHÇE - SHAKHTAR DONETSK HAZIRLIK MAÇI ÖZET TAKİBİ!

Maç, İstanbul'da, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

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