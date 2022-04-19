Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maç özeti izle, maç sonucu! Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maç özeti yayınlandı mı? Hazırlık maçı özeti izle!
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Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk arasında oynanan hazırlık karşılaşması tüm hızıyla devam ediyor. Maçın bitmesine yakın izleyiciler, Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maç özeti izle, maç sonucu! Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maç özeti yayınlandı mı? Hazırlık maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maç özeti izle! Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçının özetini seyret!
19 Nisan Salı Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk arasında hazırlık maçı oynanıyor. Maç tüm hızıyla devam ederken maç özetini izlemek isteyen seyirciler, Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maç özeti izle, maç sonucu! Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maç özeti yayınlandı mı? Hazırlık maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Detaylar yazımızda...
Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçı 19 Nisan 2022 Salı günü saat 17:00 'da başlayacak.
Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçını TV8'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor. Maç 1-0 FB'nin galibiyeti ile tamamlandı.
Maçta Fenerbahçe 1-0 önde. Golleri şu şekilde:
Fenerbahçe'nin golleri:
- 26. dakika : Enner Valencia
MAÇ SONUCU : FENERBAHÇE 1 - 0 SHAKHTAR DONETSK
Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçının özeti maç bittikten sonra TV8 ekranında yayınlanacak.
FENERBAHÇE - SHAKHTAR DONETSK HAZIRLIK MAÇI ÖZET TAKİBİ!
Maç, İstanbul'da, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.