Bugün oynanacak olan UEFA Avrupa ligi son 16 rövanş maçı karşılaşmaları arasında yer almakta olan Fenerbahçe Sevillla ilk 11'ler belli oldu mu? Merak ediliyor ve Fenerbahçe Sevillla muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Sevillla ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe Sevillla muhtemel 11'ler, kadrolar!

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Fenerbahçe Sevillla ilk 11'ler belli oldu mu? Sorusu, Fenerbahçe Sevillla muhtemel 11'leri merak etmekte olan futbolseverler tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. 23 Ocak Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmanın detayları merak konusu oluyor. İstanbul'da, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Sevillla ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe Sevillla muhtemel 11'ler, kadrolar!

FENERBAHÇE - SEVİLLLA İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

UEFA Avrupa ligi son 16 rövanş maçı olan Fenerbahçe - Sevillla karşılaşmasındaki muhtemel 11 oyuncuları şu şekilde;

Fenerbahçe'nin muhtemel 11: Altay; Osayi, Samet, Szalai, Ferdi Kadıoğlu; Arao, Crespo, Arda Güler, Rossi; King, Valencia.

Sevilla muhtemel 11: Dmitrovic, Nianzou, Gudelj, Telles, Fernando, Navas, Rakitic, Acuna, Torres, Gil, En-Nesyri.

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ve Sevilla, bu akşam saat 20.45'te Ülker Stadı'nda Sevilla'yı ağırlayacak. Kapalı gişe oynanacak mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği mücadelede temsilcimize en az 2 farklı galibiyet lazım.

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sevilla maçı Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak.