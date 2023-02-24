UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Temsilcimiz Fenerbahçe, İspanyol ekibi Sevilla ile eşleşti. Bu eşleşmenin ardından taraftarlar Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesi durumunda kiminle eşleşeceğini merak etti. Peki, Fenerbahçe Sevilla'yı elerse rakibi kim olacak 2023? FB UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirse rakibi kim olur?

UEFA Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca'nın önünde lider bitiren Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Fenerbahçeli taraftarlar takımlarının bir üst tura yükselmesi durumunda kimle eşleşeceğini merak etti. Peki, Fenerbahçe Sevilla'yı elerse rakibi kim olacak 2023? FB UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirse rakibi kim olur, kimle eşleşir?

FENERBAHÇE SON 16'DA KİMLE EŞLEŞTİ?

Avrupa Ligi B Grubu'nda harikalar yaratan Fenerbahçe; AEK Larnaca, Rennes ve Dinamo Kiev'in önünde grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Avrupa Ligi'nde play-off turu maçlarının oynanmasının ardından temsilcimizin rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Temsilcimiz, İspanyol ekibini 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi son 16 turunda elemiş ve çeyrek finale yükselmişti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda diğer eşleşmeler şöyle:

Manchester United - Real Betis

Shakhtar Donetsk - Feyenoord

Union Berlin - Union Saint-Gilloise

Roma - Real Sociedad

Juventus - Freiburg

Sporting - Arsenal

Bayer Leverkusen - Ferencvaros

FENERBAHÇE SEVİLLA'YI ELERSE KİMLE EŞLEŞECEK?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Sevilla'yı elerse çeyrek finale yükselecek. Fenerbahçe aşağıdaki karşılaşmaları kazanan takımlardan birisiyle eşleşecek. Henüz kimle eşleşeceği netleşmedi.

FB'nin çeyrek finalde olası eşleşmeleri:

Manchester United - Real Betis kazananı ile

Shakhtar Donetsk - Feyenoord kazananı ile

Union Berlin - Union Saint-Gilloise kazananı ile

Roma - Real Sociedad kazananı ile

Juventus - Freiburg kazananı ile

Sporting - Arsenal kazananı ile

Bayer Leverkusen - Ferencvaros kazananı ile

eşleşebilir.