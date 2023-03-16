Fenerbahçe Sevilla muhtemel 11'ler! Fenerbahçe'nin muhtemel maç kadrosu 11'inde kimler var?
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Ülker Stadyumu'nda Sevilla ile kozlarını paylaşacak. İlk maçı 2-0 kaybeden temsilcimiz, Kadıköy'de çeyrek finale yükselmek için mücadele verecek. Peki, Fenerbahçe Sevilla muhtemel 11'ler! Fenerbahçe'nin muhtemel maç kadrosu 11'inde kimler var?
Fenerbahçe Sevilla muhtemel 11'ler! Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Ülker Stadyumu'nda Sevilla ile kozlarını paylaşacak. İlk maçı 2-0 kaybeden temsilcimiz, Kadıköy'de çeyrek finale yükselmek için mücadele verecek. Peki, Fenerbahçe Sevilla muhtemel 11'ler! Fenerbahçe'nin muhtemel maç kadrosu 11'inde kimler var? Detaylar...
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Zajc, Arao, Osayi, Rossi, Batshuayi, Valencia.
Sevilla: Dmitrovic, Nianzou, Gudelj, Telles, Fernando, Navas, Rakitic, Acuna, Torres, Gil, En-Nesyri.
Teknik direktör Jorge Jesus, Sevilla karşısında bazı değişikliklere gidecek. Portekizli hocanın, İspanyol ekibiyle oynanan ilk maçın aksine Zajc, Osayi, Rossi ve Batshuayi'yi ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2007-2008 sezonu son 16 turunda turnuvanın dışına ittiği Sevilla'yı bu kez Avrupa Ligi'nde elemek istiyor. Bu akşam Kadıköy'de oynanacak Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Peres ve Lincoln ile UEFA listesine dahil edilmeyen Nazım, Henrique, Alioski ve Serdar Dursun, Sevilla karşısında forma giyemeyecek. İspanyol ekininde ise Marcao ile Rekik sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.
Temsilcimiz, İspanyol ekibini 3 farklı yendiği her skorda direkt çeyrek finale yükselecek. Deplasman golü kuralının kalkması nedeniyle Fenerbahçe, Sevilla'yı 2 farklı yendiği her skorda ise maçı uzatmalara taşıyacak. Sarı-lacivertliler, uzatmalarda da 3 farklı galibiyeti kovalayacak. 15'er dakikalık 2 devre sonunda Fenerbahçe'nin 2 farklı üstünlüğü devam ederse, çeyrek finale yükselen takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Fenerbahçe, en az 2 farklı üstünlükle maçı tamamlayamadığı sonuçlarda ise Avrupa'ya veda edecek.