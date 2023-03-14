UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Fenerbahçe ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kritik Karşılaşmayı yönetecek hakemler belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Sevilla maçının hakemi kim? Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Sevilla maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, son 16 turu rövanş maçında sahasında köklü İspanyol ekibi Sevilla ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Kritik müsabakanın detayları futbolseverler tarafından merak edilirken Karşılaşmayı yönetecek hakemler belli oldu. Peki, Fenerbahçe - Sevilla maçının hakemi kim? Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Sevilla maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Sevilla'yı konuk edecek. Fenerbahçe-Sevilla maçını deneyimli İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Michael Oliver'ın yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Andrew Madley olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Stuart Attwell ile David Coote görev alacak.

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş müsabakasında Fenerbahçe - Sevilla ile kozlarını paylaşacak kritik müsabaka 16 Mart Perşembe günü Şükrü Saraçoğlu stadyumunda oynanacak. Karşılaşma 20.45 de başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan naklen yayınlanacak. Fenerbahçe ile Sevilla arasında oynanacak müsabakanın muhtemel 11 leri şu şekilde:

Fenerbahçe : Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Zajc, Rossi, King, Valencia

Sevilla : Bounou, Gudelj, Acuna, Koussai, Navas, Oliver Torres, Jordan, Rakitic, Suso, Bryan Gil, En-Nesyri