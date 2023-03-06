Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe Sevilla maçı TV'de şifresiz mi yayınlanacak?

Gündem Haberleri

Fenerbahçe Sevilla maçı TV'de şifresiz mi yayınlanacak?

Sevilla ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, şimdiden sporseverlerin merak konusu oldu ve hangi kanalda yayınlandığı merak edildi. Peki, Fenerbahçe Sevilla maçı TV'de şifresiz mi yayınlanacak? İŞte, detaylar…

Ateşi yaktı! Szalai'nin hayali Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdıAteşi yaktı! Szalai'nin hayali Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı
Fenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonlukların tescilini hatırlattıFenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonlukların tescilini hatırlattı

Sevilla ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, şimdiden sporseverlerin merak konusu oldu ve hangi kanalda yayınlandığı merak edildi. Peki, Fenerbahçe Sevilla maçı TV'de şifresiz mi yayınlanacak? İŞte, detaylar…Sevilla ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Son 16 maçına kısa bir süre kalırken maçın hangi kanaldaolduğu merak edildi. Peki, Fenerbahçe Sevilla maçı TV'de şifresiz mi yayınlanacak?

FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI TV'DEMİ YAYINLANACAK?

Sevilla ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Son 16 maçı 09 Mart Perşembe günü oynanacak.

Maç EXXEN'den yayınlanacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title