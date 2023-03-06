Sevilla ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, şimdiden sporseverlerin merak konusu oldu ve hangi kanalda yayınlandığı merak edildi. Peki, Fenerbahçe Sevilla maçı TV'de şifresiz mi yayınlanacak? İŞte, detaylar…

Sevilla ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, şimdiden sporseverlerin merak konusu oldu ve hangi kanalda yayınlandığı merak edildi. Peki, Fenerbahçe Sevilla maçı TV'de şifresiz mi yayınlanacak? İŞte, detaylar…Sevilla ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Son 16 maçına kısa bir süre kalırken maçın hangi kanaldaolduğu merak edildi. Peki, Fenerbahçe Sevilla maçı TV'de şifresiz mi yayınlanacak?

FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI TV'DEMİ YAYINLANACAK?

Sevilla ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Son 16 maçı 09 Mart Perşembe günü oynanacak.

Maç EXXEN'den yayınlanacak.