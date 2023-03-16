Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında bu akşam Sevilla'yı ağırlayacak. İlk maçta rakibine 2 farklı mağlup olan temsilcimiz, Kadıköy'de çeyrek finale yükselmek için mücadele verecek. Futbolseverler ise Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Sevilla maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı? FB'nin maçı ne zaman? sorularını araştırıyor.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Sevilla'yı ağırlayacak. İlk maçı 2-0 kaybeden temsilcimiz, rakibini 3 farklı yendiği her skorda çeyrek finale yükselecek. Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara taşınacak. Merak edilenler arasında yer alan Fenerbahçe - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Sevilla maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı? FB'nin maçı ne zaman? sorularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ve Sevilla, bu akşam saat 20.45'te Ülker Stadı'nda Sevilla'yı ağırlayacak. Kapalı gişe oynanacak mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği mücadelede temsilcimize en az 2 farklı galibiyet lazım.

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sevilla maçı Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak.