Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Sevilla ile karşı karşıya gelecek. İspanya'da oynanan mücadeleyi 2-0 kaybeden Fenerbahçe, taraftarının önünde Sevilla'yı yenerek tur atlamak işitiyor. Futbolseverler ise Kritik müsabakanın detaylarını araştırıyorlar. Peki, Fenerbahçe -Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe -Sevilla maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Fenerbahçe nasıl tur atlar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Avrupa Futbolunun ikinci büyük Futbol Organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, son 16 turu rövanş maçında sahasında Sevilla'yı konuk edecek. Sarı lacivertliler ilk maçta ramine deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu. Futbolseverler kritik müsabakanın detaylarını merak ediyorlar. Peki, Fenerbahçe -Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe -Sevilla maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Fenerbahçe nasıl tur atlar? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE -SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligison 16 turu rövanş müsabakasında Fenerbahçe - Sevilla ile kozlarını paylaşacak kritik müsabaka 16 MartPerşembe günü Şükrü Saraçoğlu stadyumunda oynanacak.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesi için İspanyol ekibi Sevilla'yı rövanş maçında 3 farklı mağlup etmesi gerekiyor. Deplasman golü uygulamasının kaldırılması nedeniyle sarı lacivertli ekibimiz, rakibini 2 farklı mağlup etmesi halinde umutlarını uzatmalara taşıyacak. Uzatmalarda da iki farkın korunması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

FENERBAHÇE -SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Sevilla arasında 16 mart Perşembe günü yonacak kritik müsabaka 20.45 de başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan naklen yayınlanacak. Fenerbahçe ile SDevilla arasında oynanacak müsabakanın muhtemel 11 leri şu şekilde:

Fenerbahçe : Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Zajc, Rossi, King, Valencia

Sevilla : Bounou, Gudelj, Acuna, Koussai, Navas, Oliver Torres, Jordan, Rakitic, Suso, Bryan Gil, En-Nesyri