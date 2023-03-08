UEFA Avrupa liginde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe İspanyol ekibi Sevilla 'nın konuğu oluyor. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu mücadelesi kapsamında karşı karşıya gelecek Sevilla Fenerbahçe maçına dair futbolseverlerin araştırmaları hız kazandı. Peki, Fenerbahçe -Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Sevilla maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Fenerbahçe - Sevilla maçının hakemi kim? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

UEFA Avrupa liginde Futbol heyecanı devam ediyor. Avrupa'nın iki numaralı futbol organizasyonunda temsilcimiz Fenerbahçe İspanyol temsilcisi Sevilla ile kozlarını tur için paylaşacak. Futbolseverler ise kritik maçın detaylarını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe -Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Sevilla maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Fenerbahçe - Sevilla maçının hakemi kim? Detaylar haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi olan İspanya'nın Sevilla takımı, ulusal liginde deplasmanda oynadığı maçta Atletico Madrid'e 6-1 yenildi. Sevilla önceki maç Osasuna'ya da mağlup oldu. Ayrıca İspanyol ekibi Sevilla 'da eski Galatasaraylı yıldızlar Marcao, Fernando Reges ve Alex Telles de forma giyiyor.

SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

Avrupa'nın iki numaralı futbol organizasyonunda temsilcimiz Fenerbahçe ile Sevilla kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka 9 Mart Perşembe günü ( Yarın) Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda saat 23:00'te oynanacak.

SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Sevilla kozlarını paylaşacağı kritikmüsabaka 9 Mart Perşembe günü saat 23:00 da başlayacak. Müsabaka Exxen'den naklen yayınlanacak.

SEVİLLA - FENERBAHÇE MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Fenerbahçe'nin İspanyol ekibi Sevilla ile deplasmanda oynayacağı maçı Fransız Hakem François Letexier yönetecek. Letexierin yardımcılıklarını Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni üstlenecek. Karşılaşmanın 4üncü hakemi ise Ruddy Buquet olacak.