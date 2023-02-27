Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanyol ekibi Sevilla ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, bilindiği gibi 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştiği Sevilla'yı eleyerek çeyrek finale yükselmişti. Futbolseverler Sevilla Fenerbahçe maçının detaylarını merak ediyorlar. Peki,Fenerbhçe -Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe -Sevilla maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Avrupa futbolunun iki nemaları kupasında futbol heyecanı devam ediyor. Sevilla Fenerbahçe maçı yayın bilgileri belli oldu. Ülkemizi Avrupa liginde temsil eden Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 tur eşleşmesinde La liga ekiplerinden Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Maça dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe -Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe -Sevilla maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE - SEVİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmalarından Sevilla Fenerbahçe maçı 9 Mart Perşembe günü oynanacak kritik müsabaka saat 23.00 da başlayacak.

FENERBAHÇE -SEVİLYA MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşmalarından Fenerbahçe ile Sevilya maçı EXXEN den naklen futbolseverler ile buluşacak.