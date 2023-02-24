Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca'nın önünde lider bitiren Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Merak edilenler arasında ise Fenerbahçe- Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe- Sevilla maçı ne zaman oynanacak? soruları yer aldı.

Fenerbahçe iyi kura mı çekti? Sevilla'nın kadrosu yıldızlardan geçilmiyor ama bir sorunları var

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. Arama motorlarında Fenerbahçe- Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe- Sevilla maçı ne zaman oynanacak? soruları araştırılıyor

FENERBAHÇE- SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turundaki Sevilla maçlarını 9 Mart 2023 ve16 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak. Sarı-lacivertliler ilk karşılaşmayı deplasmanda, rövanşı ise Kadıköy'de oynayacak.

Avrupa Ligi B Grubu'nda harikalar yaratan Fenerbahçe ; AEK Larnaca, Rennes ve Dinamo Kiev'in önünde grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Avrupa Ligi'nde play-off turu maçlarının oynanmasının ardından temsilcimizin rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Avrupa kupalarında son 10 maçında 7 galibiyet 3 beraberlik elde eden Fenerbahçe, böylece kulüp tarihinin Avrupa'daki en uzun yenilmezlik serisini yakaladı. Avrupa kupalarında grup aşamasını ilk kez yenilgisiz geçen Kanarya, kalesinde gördüğü 35 şutla da bu alanda rakiplerine en az fırsat veren takım oldu.