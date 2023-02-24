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Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman? Fenerbahçe Sevilla hangi kanalda, şifresiz mi?

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İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. Peki, Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman? Fenerbahçe Sevilla hangi kanalda, şifresiz mi?

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Fenerbahçe UEFA'da kiminle eşleşti? Fenerbahçe rakibi kim?Fenerbahçe UEFA'da kiminle eşleşti? Fenerbahçe rakibi kim?

Avrupa Ligi B Grubu'nu Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca'nın önünde lider bitiren Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Temsilcimiz, İspanyol ekibini 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eleyerek çeyrek finale yükselmişti. Peki, Fenerbahçe Sevilla maçı ne zaman? Fenerbahçe Sevilla hangi kanalda, şifresiz mi?

FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turundaki Sevilla maçlarını 9 Mart 2023 ve16 Mart 2023 tarihlerinde oynayacak. Sarı-lacivertliler, İspanyol ekibiyle ilk karşılaşmada deplasmanda, rövanşta ise Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Fenerbahçe Gündem Haberler

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