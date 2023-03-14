UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Sevilla'ya 2-0 mağlup olmuştu. Turu zora sokan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'tan taraftarı ateşleyen bir paylaşım geldi. Peki, Fenerbahçe Sevilla maçı (KADIKÖY)ne zaman? Fenerbahçe Sevilla rövanş maçı ne zaman?

Ülker Stadyumu'nda 16 Mart Perşembe saat 20.45'te oynanacak mücadelenin hakem ekibi UEFA tarafından açıklandı.

Oliver'ın yardımcılıklarını İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Andrew Madley olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Stuart Attwell ile David Coote görev alacak.