İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. Peki, Fenerbahçe Sevilla maçı kaç kaçtı? Şampiyonlar Ligi Fener Sevilla'yı daha önce eledi mi?

Avrupa Ligi B Grubu'nu Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca'nın önünde lider bitiren Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Temsilcimiz, İspanyol ekibini 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eleyerek çeyrek finale yükselmişti.Fenerbahçe Sevilla maçı kaç kaçtı? Şampiyonlar Ligi Fener Sevilla'yı daha önce eledi mi?

2007/08 DÖNEMİNDEKİ FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI DETAYLARI

2007/28'de Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Sevilla'yı penaltı atışları sonunda eleyerek çeyrek finale yükseldi. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı karşılaşmanın rövanşı 3-2 Sevilla'nın üstünlüğü ile bitince maç uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarında da gol olmayınca yapılan penaltı atışlarında Fenerbahçe, rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak adını Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yazdırdı.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan ve normal süresi 3-2 biten karşılaşmada Sevilla'nın gollerini 5. dakikada Alves, 9. dakikada Keita ve 41. Kanoute kaydederken, Fenerbahçe'nin gollerini 20 ve 79. dakikalarda Deivid attı. Uzatma dakikalarında her iki takımda gol atamayınca yapılan penaltı atışlarında, Fenerbahçe adına Vederson, Aurelio ve Kezman penaltıları gole çevirirken, Edu penaltı atışını kaçırdı. Sevillya da ise Kanoute penaltıyı gole çevirirken, Escude, Maresca ve Alves'in vuruşlarını Volkan kurtardı.

Maçtan Dakikalar

5. dakikada Sevilla'nın ilk serbest vuruşunda Alves, kaleci Volkan'ın da hatasıyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

9. dakikada orta alandan aldığı topla hareketlenen Keita, yaklaşık 20 metreden çok sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

17. dakikada Sevilla'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanında kalenin hemen önünde Fabiano'nun kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.

20. dakikada sol taraftan Alex'in kullandığı köşe atışında Deivid, yerden bir vuruşla topu ağlara göndererek farkı 1'e indirdi: 2-1.

33. dakikada kişisel çabasıyla pozisyon yaratan Vederson, 30 metreden topa çok sert vurdu. Ancak top az farkla auta çıktı.

37. dakikada Sevilla'nın gerçekleştirdiği atakta, Fabiano'nun sert vuruşunda kaleci Volkan yere yatarak topu kurtardı.

41. dakikada sağ kanattan ceza alanına gelen ortada, kafayı vuran Kanoute, farkı yeniden 2'ye çıkaran golü attı: 3-1.

Fenerbahçe, ilk yarının uzatma dakikalarında ceza alanı içinde Uğur ve Edu ile yakaladığı pozisyonlarda golü bulamadı ve maçın ilk yarısı evsahibi Sevilla'nın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

47. dakikada ikinci yarının ilk tehlikeli atağını yaratan Fenerbahçe'de, Uğur'un ceza alanında uygun pozisyondaki kafa vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.

55. dakikada Fabiano'nun geliştirdiği tehlikeli atakta ceza alanında Capel topa iyi vuramayınca, kaleci Volkan pozisyonu önledi.

60. dakikada Kezman'ın pasıyla buluşan Aurelio'nun sert vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

71. dakikada Alves'in pasında ceza alanındaki Keita sert şutunda, top sağdan auta gitti.

79. dakikada sağ taraftan gelişen Fenerbahçe atağında, ceza alanındaki Alex'in şutunda direkten dönen topu tamamlayan Deivid, skoru 3-2 yaptı.

86. dakikada Sevilla'nın sağ kanattan yarattığı tehlikede Fenerbahçe kalesinin sol direğinin önünde uygun pozisyonda olan Alves topa kötü vurarak pozisyondan yararlanamadı.

Karşılaşmanın normal süresi 3-2'lik skorla tamamlandı ve uzatma dakikalarına geçildi.

97. dakikada Deivid, kişisel çabalarıyla gerçekleştirdiği atakta ceza alanının sağ çaprazından çok sert vurdu, ancak top auta gitti.

Karşılaşmanın uzatma bölümünde de gol olmayınca mücadele 3-2 Sevilla'nın üstünlüğüyle sona erdi ve seri penaltı atışlarına geçildi.

Sevilla'da Kanoute ve Dragutinoviç penaltı atışlarını gole çevirirken, Escude, Maresca ve Alves atışlardan yararlanamadı.

Fenerbahçe'de ise penaltıları Vederson, Aurelio ve Kezman ağlarla buluştururken, Edu ise atışı kaçırdı. Sarı-lacivertlilerde maçın başında hatalı 2 gol yiyen kaleci Volkan, seri penaltı atışlarında, Escude, Maresca ve Alves'in vuruşlarını kurtararak, maçın adamı oldu.

Son atışa gerek kalmadan tamamlanan penaltı atışları sonrasında Fenerbahçe, Sevilla'ya 3-2 üstünlük sağlayarak, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükeldi.

Stat: Ramon Sanchez Pizjuan

Hakemler: Massimo Busacca, Matthias Arnet, Stephane Cuhat (İsviçre)

Sevilla: Palop, Alves, Escude, Dragutinoviç, Adriano, Navas (Dk. 105 Kone), Poulsen (Dk. 91 Maresca), Keita, Capel, Kanoute, Fabiano (Dk. 76 Renato)

Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Edu, Lugano, Vederson, Deivid, Aurelio, Selçuk (Dk. 63 Semih), Uğur Boral (Dk. 111 Kazım), Alex (Dk. 111 Ali), Kezman

Goller: Dk. 5 Alves, Dk. 9 Keita, Dk. 41 Kanoute (Sevilla), Dk. 20 ve 79 Deivid (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Dk. 5 Selçuk, Dk. 7 Deivid, Dk. 13 Gökhan, Dk. 73 Vederson, Dk. 99 Kezman (Fenerbahçe), Dk. 67 Keita, Dk. 89 Alves (Sevilla)