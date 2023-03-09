Fenerbahçe-Sevilla maçı hangi kanalda? FB Sevilla maçı hangi kanalda yayınlanacak, maç nereden izlenir?
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Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe Sevilla maçı öncesi taraftarlar FB Sevilla maçı hangi kanalda yayınlanacak, maç nereden izlenir? Fenerbahçe Sevilla maçı hangi kanalda? merak etmekteler.
Fenerbahçe Sevilla maçı hangi kanalda? Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe Sevilla maçı öncesi taraftarlar FB Sevilla maçı hangi kanalda yayınlanacak, maç nereden izlenir? Fenerbahçe-Sevilla maçı hangi kanalda? merak etmekteler. Detaylar...
Fenerbahçe - Sevilla maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe - Sevilla maçı saat 23.00'te başlayacak.
Fenerbahçe - Sevilla maçı bu akşam saat 23.00'te oynanacak.
Fenerbahçe - Sevilla maçı Sevilla'da, Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda oynanacak.