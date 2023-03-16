Fenerbahçe Sevilla maç kadrosu 11'ler! Fenerbahçe 11'i belli oldu mu? FB Sevilla maçı 11'leri!
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sevilla ile karşılıyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Jorge Jesus, üçlü savunma kurgusunu sahaya sürdu. Fenerbahçe Sevilla maç kadrosu 11'ler! Fenerbahçe 11'i belli oldu mu? FB Sevilla maçı 11'leri!
Fenerbahçe Sevilla maç kadrosu 11'ler! UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sevilla ile karşılıyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu. Jorge Jesus, üçlü savunma kurgusunu sahaya sürdu. Fenerbahçe Sevilla maç kadrosu 11'ler! Fenerbahçe 11'i belli oldu mu? FB Sevilla maçı 11'leri haberimizde...3
Fenerbahçe : Altay, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, İsmail, Zajc, Oosterwolde, Arda Güler, Batshuayi, Valencia
Sevilla: Dmitrovic, Gudelj, Bade, Telles, Acuna, Montiel, Fernando, Rakitic, Torres, Rafa Mir, En-Nesyricia.
Portekizli hoca Jorge Jesus; üçlü savunma kurgusunu sahaya sürdü. Samet, Serdar, Szalai ilk 11'de. Lincoln'ün yokluğunda Osayi Samuel sahada.
Sarı-Lacivertliler'de İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde ve Arda Güler'in ilk 11'de yer alması herkesi şaşırttı. Jesus, muhtemel ilk 11 tahmini yapanları ters köşeye yatırdı.
Temsilcimiz, İspanyol ekibini 3 farklı yendiği her skorda direkt çeyrek finale yükselecek. Deplasman golü kuralının kalkması nedeniyle Fenerbahçe, Sevilla'yı 2 farklı yendiği her skorda ise maçı uzatmalara taşıyacak. Sarı-lacivertliler, uzatmalarda da 3 farklı galibiyeti kovalayacak. 15'er dakikalık 2 devre sonunda Fenerbahçe'nin 2 farklı üstünlüğü devam ederse, çeyrek finale yükselen takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Fenerbahçe, en az 2 farklı üstünlükle maçı tamamlayamadığı sonuçlarda ise Avrupa'ya veda edecek.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Peres ve Lincoln ile UEFA listesine dahil edilmeyen Nazım, Henrique, Alioski ve Serdar Dursun, Sevilla karşısında forma giyemeyecek. İspanyol ekininde ise Marcao ile Rekik sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2007-2008 sezonu son 16 turunda turnuvanın dışına ittiği Sevilla'yı bu kez Avrupa Ligi'nde elemek istiyor. Bu akşam Kadıköy'de oynanacak Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.