Fenerbahçe Sevilla maç biletleri kaç TL?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Kadıköy'de oynayacağı Sevilla maçının bilet fiyatları belli oldu. 450 ila 7 bin lira arasında değişen fiyatlarını gören taraftarlar çılgına döndü. Sosyal medyada hayli tepki paylaşımı yapıldı. Fenerbahçe Sevilla biletleri kaç TL?

FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇ BİLETLERİ KAÇ TL?

15 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de genel satışı başlayacak biletler için belirlenen ücretler, taraftarı çılgına çevirdi. 450 liradan başlayan biletler, 7 bin liraya kadar çıkıyor. Taraftarlar, "Bu takımı izlemek için çok değil mi? Bilet alabilmek için ev, araba mı satalım?" gibi tepki paylaşımları yaptı.