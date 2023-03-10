Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe Sevilla maç biletleri kaç TL?

Gündem Haberleri

Fenerbahçe Sevilla maç biletleri kaç TL?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla'ya 2-0 kaybeden Fenerbahçe, 16 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynayacağı rövanş maçının bilet fiyatlarını belirledi. Peki, Fenerbahçe Sevilla biletleri kaç TL?

Fenerbahçe'den 'farklı' tarife! Sevilla maçının bilet fiyatlarını gören taraftar çılgına döndü: Evi mi satalım?Fenerbahçe'den 'farklı' tarife! Sevilla maçının bilet fiyatlarını gören taraftar çılgına döndü: Evi mi satalım?
Ülkenin gündeminde Vitor Pereira var! Taraftarlar tesisi bastıÜlkenin gündeminde Vitor Pereira var! Taraftarlar tesisi bastı
F.Bahçe taraftarının İspanya'da attığı sloganlar için Destici'den dikkat çeken yorumF.Bahçe taraftarının İspanya'da attığı sloganlar için Destici'den dikkat çeken yorum

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Kadıköy'de oynayacağı Sevilla maçının bilet fiyatları belli oldu. 450 ila 7 bin lira arasında değişen fiyatlarını gören taraftarlar çılgına döndü. Sosyal medyada hayli tepki paylaşımı yapıldı. Fenerbahçe Sevilla biletleri kaç TL?

FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇ BİLETLERİ KAÇ TL?

15 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de genel satışı başlayacak biletler için belirlenen ücretler, taraftarı çılgına çevirdi. 450 liradan başlayan biletler, 7 bin liraya kadar çıkıyor. Taraftarlar, "Bu takımı izlemek için çok değil mi? Bilet alabilmek için ev, araba mı satalım?" gibi tepki paylaşımları yaptı.

Fenerbahçe Sevilla maç biletleri kaç TL?

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title