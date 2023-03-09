Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında 9 Mart Perşembe günü, TSİ 23.00'da İspanya temsilcisi Sevilla ile Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Sevilla biletleri satışa çıktı mı? Fenerbahçe Sevilla biletleri bitti mi?

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Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ve Sevilla, 2008'de UEA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş, sarı-lacivertliler, Sevilla'yı eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Peki, Fenerbahçe Sevilla biletleri satışa çıktı mı? Fenerbahçe Sevilla biletleri bitti mi?

FENERBAHÇE SEVİLLA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?





Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu ilk maçında 9 Mart Perşembe günü, TSİ 23.00'da İspanya temsilcisi Sevilla ile Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda karşılaşacak. Rövanş maçı ise 16 Mart Perşembe günü yapıalcak. Maçın biletleri konusunda henüz resmi açıklama gelmedi.