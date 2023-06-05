Fenerbahçe'nin Galatasaray mağlubiyeti sonrasında, sarı lacivertli taraftarlar soluğu Samandıra Tesisleri ve Ülker Stadyumu'nun önünde aldı. Tepkiler sonrası Fenerbahçe seçim ne zaman? Ali Koç görev süresi ne zaman bitiyor, merak edildi.

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ve 37. hafta maçında ezeli rakibine 3-0 yenilen Fenerbahçe'de hayal kırıklığı büyük oldu. Ligi ikinci bitirme ihtimali de tehlikeye giren Fenerbahçe'de, taraftarlar Başkan Ali Koç'un istifa etmesini istedi. Peki, Fenerbahçe seçim ne zaman?Ali Koç görev süresi ne zaman bitiyor?

FENERBAHÇE SEÇİM NE ZAMAN?

Ali Koç'un 2022-23 sezonun sonrası 1 yıl daha görev süresi bulunuyor. Seçim süreci ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.