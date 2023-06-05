Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe seçim ne zaman? Ali Koç görev süresi ne zaman bitiyor?

Gündem Haberleri

Fenerbahçe'nin Galatasaray mağlubiyeti sonrasında, sarı lacivertli taraftarlar soluğu Samandıra Tesisleri ve Ülker Stadyumu'nun önünde aldı. Tepkiler sonrası Fenerbahçe seçim ne zaman? Ali Koç görev süresi ne zaman bitiyor, merak edildi.

Nefesler tutuldu! Türkiye Kupası finalini Atilla Karaoğlan yönetecekNefesler tutuldu! Türkiye Kupası finalini Atilla Karaoğlan yönetecek

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ve 37. hafta maçında ezeli rakibine 3-0 yenilen Fenerbahçe'de hayal kırıklığı büyük oldu. Ligi ikinci bitirme ihtimali de tehlikeye giren Fenerbahçe'de, taraftarlar Başkan Ali Koç'un istifa etmesini istedi. Peki, Fenerbahçe seçim ne zaman?Ali Koç görev süresi ne zaman bitiyor?

FENERBAHÇE SEÇİM NE ZAMAN?

Ali Koç'un 2022-23 sezonun sonrası 1 yıl daha görev süresi bulunuyor. Seçim süreci ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

Haberler.com - Gündem

Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title