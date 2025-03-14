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Fenerbahçe Samsunspor muhtemel 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe Samsunspor kadrosu!

Fenerbahçe Samsunspor muhtemel 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe Samsunspor kadrosu!
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Peki, Fenerbahçe Samsunspor muhtemel 11'ler belli oldu mu?

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmada baskılı oyun planladıklarını söyledi. Fenerbahçe Samsunspor muhtemel 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe Samsunspor kadrosu!

MAÇ HEYECANLA BEKLENİYOR

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe ile oynayacakları maça dair açıklamalarda bulunarak baskılı bir oyun sergilemek istediklerini belirtti. Fenerbahçe'nin Avrupa yorgunluğunu ve mücadele gücünü değerlendiren Reis, 1 puanın dahi değerli olacağını vurguladı.

Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmada baskılı oyun planladıklarını söyledi.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Rangers FC ile 120 dakika mücadele ettiğini hatırlatan Reis, "Fenerbahçe 120 dakika oynadığı için çok fazla enerji sarf etti. Bu bizim adımıza bir avantaj olabilir. Fenerbahçe çok iyi bir maç sergiledi. Özellikle ikinci yarıda net pozisyonları vardı. 120 dakika maç oynadıktan sonra penaltılarda kaybetmek ebetteki Fenerbahçe adına üzücü olmuştur. Bundan sonra ligi daha çok asılacaklarını ve şampiyonluk için daha fazla mücadele edecekleri düşüncesindeyim. Onların öz güveni olduğu gibi benim takımımın da öz güveni yerinde, nasıl bir karşılaşma olacak bakacağız." diye konuştu.

Ligde ikas Eyüpspor ile aralarında 7 puan fark bulunduğunu hatırlatan Reis, Beşiktaş ile üçüncülük ve dördüncülük mücadelesi verdiklerini belirtti.

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe muhtemel 11'i:

• İrfan Can Eğribayat

• A. Djiku

• Mert Müldür

• M. Skriniar

• Fred

• S. Szymanski

• Oğuz Aydın

• E. Dzeko

• D. Tadic

• F. Kostic

• Y. En-Nesyri

Samsunspor muhtemel 11'i:

• Okan Kocuk

• R. van Drongelen

• Y. Bennasser

• M. Bola

• Zeki Yavru

• Yunus Emre Çift

• Soner Aydoğdu

• O. Ntcham

• Emre Kılınç

• K. Schindler

• M. Mouandilmadji

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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