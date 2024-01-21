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Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Samsunspor hangi kanalda, şifresiz mi?

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Trendyol Süper Lig maçı maçında Fenerbahçe-Samsunspor maçında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe-Samsunspor hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Fenerbahçe-Samsunspor maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Samsunspor hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe- Samsunspor maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Fenerbahçe- Samsunspor maçı şifresiz mi ve Fenerbahçe- Samsunspor maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Fenerbahçe- Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe- Samsunspor hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

21-01-2024 FENERBAHÇE VS SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI BEIN SPORTS TOD TV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

beIN Sports Tod TV, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Fenerbahçe-Samsunspor Maçı, 21 Ocak Pazar günü oynanacak.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Samsunspor Maçı, saat 16:00 başlayacak.

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Samsunspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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