Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor'u ağırlıyor. Mücadelede 1-0 Fernerbahçe önde.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR İLK 11'LER

Fenerbahçe ; Livakovic, Mert, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Samsunspor ; Okan, Zeki, Satka, Alim, Bola, Taylan, Ait-Bennasser, Holse, Tait, Emre Kılınç, Mouandilmadji.