Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe-Samsunspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi ve maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç? Trendyol Süper Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Fenerbahçe - Samsunspor maçı oynanıyor. Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç merak ediliyor. Fenerbahçe - Samsunspor canlı maç anlatımı ve Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Yılport Samsunspor'u ağırlıyor. Mücadelede 1-0 Fernerbahçe önde.
FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR İLK 11'LER
Fenerbahçe ; Livakovic, Mert, Bonucci, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Samsunspor ; Okan, Zeki, Satka, Alim, Bola, Taylan, Ait-Bennasser, Holse, Tait, Emre Kılınç, Mouandilmadji.