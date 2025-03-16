Fenerbahçe Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Samsunspor maç özeti!
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Futbolseverler, "Fenerbahçe Samsunspor maçı kaç kaç bitti?", "Fenerbahçe Samsunspor maç özeti" ve "Maçın gollerini kim attı?" sorularına yanıt arıyor. Kritik mücadelede iki takım da önemli pozisyonlar yakaladı ve karşılaşma büyük heyecana sahne oldu.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayan müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetiyor. Peki, Fenerbahçe Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Samsunspor maç özeti!
FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Mücadelede 0-0 eşitlik var.
Detaylar geliyor...
FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ
46' İkinci yarı başladı.
İ.Y Fenerbahçe 0-0 Samsunspor
45+1' Kingsley Schindler'in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada meşin yuvarlak kaleci Livakovic'te kaldı.
45' İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi.
41' Fred, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Oğuz Aydın, topu kontrol etmek isterken elle müdahale etti. Hakem Cihan Aydın Samsunspor lehine serbest vuruş kararı verdi.
40' İlk yarıda son 5 dakikalık bölüme girdik.
36' TEHLİKELİ ATAK! Oğuz Aydın, ceza sahası sağından sol ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla uzak direğin yanından dışarı gitti.
35' İlk yarıda son 10 dakikalık bölüme girdik.
33' Mücadelenin bu dakikasında Fenerbahçe %69-%31 Fenebahçe topa hakim.
32' Talisca, ceza yayından sol ayak içiyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Okan'da kaldı.
28' Kullanılan köşe vuruşunda Samsunspor savunması ön direkte topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.
27' Oğuz Aydın'ın yaptığı ön alan presi Fenerbahçe'ye köşe vuruşu kazandırdı. Sarı Lacivertliler sağ kanattan korner atışı kullanacak.
25' Holse, topu orta alandan sürerek ceza sahasına girdi. Amrabat araya girerek tehlikeyi önledi. Pozisyon sonrası Samsunsporlu oyuncular hakem Cihan Aydın'a penaltı itirazlarında bulundu.
23' Dzeko, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Meşin yuvaarlak kaleci Okan'da kaldı.
22' Zeki Yavru, orta alanın sağından sağa kanatta hareketlenen Kingsley'e pasını aktardı ancak top doğrudan dışarı çıktı.
20' Zeki Yavru, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Meşin yuvarlak kaleci Livakovic'te kaldı.
18' BİR ŞUT! Oğuz Aydın, ceza yayının sağından sol ayak içiyle şutunu çekti. Kaleci Okan Kocuk, çift yumrukla topu uzaklaştırdı. Pozisyon sonrası Kostic için yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
14' Oğuz Aydın, ceza sahası sağından arka direkte bulunan Dzeko'ya ortasını yaptı. Meşin yuvarlak doğrudan dışarı gitti.
12' Celil Yüksel, orta alanın sağında Djiku'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
10' Karşılaşmada 10 dakikalık bölümü geride bıraktık.
9' Kostic, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmada Zeki araya girerek topu taca gönderdi.
4' Marius Mouandilmadji, rakip yarı alanın sağında Skrinar'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
1' İlk düdük çaldı.